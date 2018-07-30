Российская армия отказывается от танков «Армата» из-за их дороговизны

Вооруженные силы России считают невыгодным закупать новые танки «Армата». Оказалось, что гораздо дешевле модернизировать уже имеющуюся технику. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

По его словам, у армии нет особой нужды в массовых закупках новой техники, «эти модели достаточно дорогостоящие по отношению к существующим», передает РИА «Новости».

«Ну и зачем наводнять «Арматами» все вооруженные силы, у нас Т-72 пользуются огромным спросом на рынке, его берут все, он по сравнению с «Абрамсами», «Леклерками» и «Леопардами» по цене, эффективности и качеству значительно их превосходит. Такая же ситуация с «Бумерангами»», – пояснил Борисов.

Модернизация старой техники обходится дешевле и позволяет экономить бюджетные средства. «Нам и удается, имея бюджет в десять раз меньше стран НАТО, за счет таких эффективных решений, когда смотрим модернизационный потенциал старых образцов, решать поставленные задачи», – рассказал вице-премьер.

Впервые «Армату» представили в 2015 году на Параде Победы 9 мая в Москве, в 2018-м ее можно будет детально осмотреть на полях форума «Армия-2018». Одним из важнейших отличий является новая компоновочная схема, когда экипаж находится в изолированной от башни с артиллерийским орудием, силовой установки с топливными баками и отсека с боезарядами бронированной капсуле. В итоге все вооружение имеет дистанционное управление, а экипаж имеет очень высокие шансы на выживание в бою по сравнению с личным составом стран НАТО, заявляющими о наличии конкурентов «Арматы».

Российский танк вооружен 125-миллиметровой пушкой нового поколения с цифровой системой управления огнем. Рабочие места членов экипажа «Арматы» оснащены видеосмотровыми устройствами с сенсорным управлением. Заметность машины в тепловом и радиолокационном спектрах наблюдения снижена за счет использования стелс-технологий.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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