В России создадут тяжелый роботизированный штурмовой беспилотный танк

Корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) преступила к разработке тяжелого штурмового робототехнического комплекса на шасси танка Т-72Б3, пишет РБК со ссылкой на источник в Минобороны и собеседника, близкого к УВЗ. Проект получил название «Штурм». Его главная цель – снизить потери личного состава в боях в условиях городской застройки. Инженеры уже создали макет с боевым оборудованием.

По задумке разработчиков, в состав комплекса войдут четыре боевых машины с различным вооружением. Все они будут оснащены бульдозерным отвалом и комплектом всеракусной защиты от ручных противотанковых средств кумулятивного действия, а также пулеметом Калашникова танковым (ПКТМ) калибра 7,62 мм.

Первая боевая машина будет вооружена 125-мм пушкой Д-414 (с укороченным стволом 4000 мм) с автоматом заряжания на 22 выстрела. Вторая – блоками пусковых установок реактивных огнеметов РПО-2 «Шмель-М» и вспомогательным 7,62 мм пулеметом ПКТМ. Боевая машина №3 получит боевой модуль из двух 30-мм автоматических пушек 2А42 (боекомплект до 1000 выстрелов), а также РПО-2 «Шмель». Четвертую боевую машину оснастят установкой запуска 220-миллиметровых неуправляемых реактивных снарядов типа МО.1.01.04М (16 термобарических выстрелов с эффективной площадью поражения 25 тыс. квадратных метров).

Управлять четверкой роботанков предлагается из высокомобильного пункта дистанционного управления также на базе шасси Т-72Б3. Пункт управления будет оснащен комплектом всеракурсной защиты от ручных противотанковых средств кумулятивного действия. Предполагается, что управление роботами можно будет осуществлять на удалении до 3 км. Максимальная скорость роботов при дистанционном управлении составит 40 км/ч.

Перед танкостроителями поставлена задача – роботы должны обнаруживать и уничтожать живую силу противника, в том числе на верхних этажах зданий в ракурсе 360 градусов в любое время суток, не нанося ущерба строениям. Военные также пожелали, чтобы роботы были способны наносить удары в соответствии с введенной в бортовой компьютер программой, например, по заранее определенным целям.

В УВЗ и в Минобороны отказались комментировать информацию о разработке ОКР «Штурм».

По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, робототехнический комплекс должен стать передовым эшелоном боевого порядка. Его задача – вскрывать оборону противника, расположение его огневых средств и по мере возможности уничтожать скрытые и выдавать целеуказания на огневые средства, которые управляются людьми. «При условии, что в реальных боевых действиях не всегда удается технику сохранить, утратить комплекс на базе Т-72 будет не так больно, как роботизированную «Армату», – отметил военный эксперт.

Напомним, Т-72 – наиболее массовый основной боевой танк второго поколения. Он был принят на вооружение в СССР с 1973 года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.08.18

Корейцы создали динамик и микрофон для нанесения на кожу. / Российские ученые создали «вечный» двигатель для подлодок. / Хакеры парализовали работу заводов по производству iPhone. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»