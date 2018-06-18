Эксперты сравнили новейшие европейские танки с российским «Арматой»

Во Франции состоялась масштабная выставка вооружений Eurosatory. Изучив характеристики представленных образцов техники, кандидат военных наук Сергей Суворов заявил, что у новейшего российского танка «Армата» пока нет конкурентов.

Внимание побывавших на выставке западных СМИ привлекли два танка – средний MMBT (Medium Main Battle Tank) и гибридный EMBT (European Main Battle Tank). По оценкам ряда иностранных экспертов, они могут стать достойным ответом российскому «Армате». Но с данной точкой зрения согласны далеко не все – многие аналитики уверены, что европейским производителям нескоро удастся создать конкурентоспособную российскому танку военную машину.

«Думаю, за основу для MMBT был взят шведский легкий танк CV90120, однако на европейском театре военных действий такая машина бесполезна. Скорее всего, она пойдет на экспорт, возможно, в те страны, которые эксплуатируют американские средние танки М48 или М60», – отметил Суворов.

Что касается модели EMBT, эксперт заявил о том, что данная машина все еще является прототипом или переходным звеном между известным танком Leopard 2 и более новой моделью, к созданию которой стремятся европейские производители. «В серийное производство EMBT однозначно не пойдет», – приводит RT слова эксперта.

Совместным производством EMBT занимаются Франция и Германия. Тем не менее, как отметил Суворов, в европейских странах разный подход к ведению боя. «Существует множество расхождений по поводу конструкции, вооружения, электронной начинки, комплексов защиты, поэтому можно прогнозировать, что очередная попытка Франции и Германии создать что-то общее, закончится ничем», – подчеркнул Суворов.

Как писал «Новый День», ранее эксперты американского издания The National Interest спрогнозировали результат возможного танкового боя под Калининградом между российским танком «Армата» и американским «Абрамсом».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.06.18

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