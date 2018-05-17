В США предрекли исход танкового сражения «Арматы» и «Абрамса»

Эксперты американского издания The National Interest просчитали возможный исход гипотетического боевого столкновения под Калининградом соединений российских танков Т-14 «Армата» и основных танков США M1 Abrams.

«В конечном итоге, «Армата» и Abrams сопоставимы по производительности в бою – ни один из них не имеет непреодолимого преимущества перед другим. Тем не менее, превосходные датчики Abrams и, вероятно, превосходная подготовка армии США, боевая доктрина дадут Соединенным Штатам преимущество, хоть и небольшое», – считают американские аналитики.

По их мнению, российская новинка с необитаемой башней и бронекапсулой для экипажа, обладает лучшей защитой танкистов, чем «американец». Кроме того, Т-14 имеет меньшую массу, что обеспечивает большую маневренность на поле боя и лучшее сцепление на слабонесущих грунтах. Издание отмечает, что ахиллесовой пятой любой бронетехники являются датчики и приборы, которые у машины российского производства якобы хуже американских. А это нивелирует разрыв в преимуществах сравниваемых танков.

Напомним, в «Армате» применена инновационная компоновочная схема с раздельным размещением экипажа в бронированной капсуле, боекомплекта и топлива, а также с вынесенным дистанционно-управляемым вооружением. Образец оснащен 125-мм танковой пушкой нового поколения с перспективным боекомплектом и цифровой системой управления огнем. «Армата» будет интегрирована в автоматизированную систему управления войсками и оружием тактического звена.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 17.05.18

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