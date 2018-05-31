Маловероятно, что российские истребители пятого поколения Су-57 в скором времени заменят в Воздушно-космических силах России Су-35, которые относятся к поколению 4++. Такое мнение высказали эксперты на страницах американского аналитического издания The National Interest.

По мнению авторов материала, Су-35 – «самый мощный» российский истребитель. Он был создан для завоевания преимущества в воздухе, но при этом весьма эффективен при нанесении ударов по наземным целям. В публикации также отмечается что Су-35 отлично зарекомендовал себя, в связи с чем, расходование средств на обновление парка новейшими Су-57 «вызывает сомнения».

National Interest оставил без перспектив российский истребитель Су-57

Издание пишет, что в основу Су-57 легли конструкторские решения Су-35, а различия лишь в планере, благодаря которому значительно снизилась радиолокационная скрытность боевой машины. Автор уверен, что оба истребителя оснащены одинаковой радиолокационной станцией с активной фазированной антенной решеткой Н036 «Белка» и схожими силовыми установками. Новый двигатель для Су-57 – «Изделие 30» – якобы все еще проходит испытания.

Как писал «Новый День», в начале мая National Interest рассказало о пугающем НАТО российском истребителе – Су-27. В публикации отмечалось, что Су-27 разрабатывался с учетом возможностей F-15, поэтому не уступает ему в скорости и вооружении. Российская крылатая машина была спроектирована для завоевания превосходства в воздухе, однако он смог показать гибкость в исполнении перехвата и нанесении наземных ударов. С момента поступления первых Су-27 в войска, данная модель истребителя многократно модернизировалась для выполнения определенных задач, при этом сохранив универсальность.

Издание обращает внимание на внушительные возможности Су-27. Так, например, истребитель способен развивать скорость в 2,35 Маха. На боевой машине размещаются до восьми противовоздушных ракет в основном средней или малой дальности или весомый комплект бомб и ракет типа воздух-поверхность. Автор статьи пишет, что опытный пилот может продемонстрировать на Су-27 ошеломительный набор фигур высшего пилотажа, многие из которых видели посетители авиашоу в России и Европе.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 30.05.18

Появился материал, меняющий объем и форму автомобиля. / Провайдеры поднимают цены из-за «закона Яровой». / Для борьбы с суицидами детей СКР хочет разрешить доступ в Сеть только через портал госуслуг. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»