Новые физические принципы лягут в основу преемника танка «Армата»

На смену новейшему российскому танку «Армата» в будущем придут боевые машины, в основу производства которых лягут совершенно новые физические принципы. Такое мнение высказал бывший руководитель Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Сергей Маев.

Он отметил, что прежде, чем это произойдет, «Армата» прослужит минимум 30 лет, равно как и другая новая российская бронетехника – «Бумеранг» и «Курганец-25». «Они прослужат не менее 25-30 лет. На смену им должны прийти виды вооружения на новых физических принципах», – цитирует его ТАСС. По словам Маева, замена «Арматы» на новые машины станет возможной при достаточном развитии фундаментальной науки, технологий, конструкторской мысли, производства и финансирования.

Как писал «Новый День», Россия ведет разработку беспилотного танка на базе новейшей боевой платформы Т-14 «Армата». Его назвали «Тачанка Б». «Тачанка Б» – разработка аванпроекта безэкипажной роботизированной ударной платформы тяжелого класса на базе изделия Т-14 для семейства бронетанковой техники нового поколения.

Основной боевой танк Т-14 «Армата» – единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Он является полностью российской разработкой на универсальной тяжелой платформе нового поколения «Армата», которая станет основой для танков, тяжелых боевых машин пехоты, инженерных машин, тяжелых БТР, машин поддержки танков, разведки и управления.

Ранее главком российских сухопутных войск Олег Салюков сообщил, что возможности по роботизации «Арматы» «практически неограниченны». Отличительными характеристиками новинки являются непревзойденная пассивная и активная броневая защита. По данном показателю танк превосходит любые другие виды бронетехники, имеющиеся в мире. При этом танк высоко маневренен, отличается завидной проходимостью, а также огневой мощью.

Одним из важнейших отличий «Арматы» является новая компоновочная схема, когда экипаж находится в изолированной от башни с артиллерийским орудием, силовой установки с топливными баками и отсека с боезарядами бронированной капсуле. В итоге все вооружение имеет дистанционное управление, а экипаж имеет очень высокие шансы на выживание в бою по сравнению с личным составом стран НАТО, заявляющими о наличии конкурентов «Арматы».

Российский танк вооружен 125-миллиметровой пушкой нового поколения с цифровой системой управления огнем. Рабочие места членов экипажа «Арматы» оснащены видеосмотровыми устройствами с сенсорным управлением. Заметность машины в тепловом и радиолокационном спектрах наблюдения снижена за счет использования стелс-технологий.

Впервые «Армату» представили в 2015 году на Параде Победы 9 мая в Москве, в 2018-м ее можно будет детально осмотреть на полях форума «Армия-2018».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.07.18

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