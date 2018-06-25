Сергей Носов выдвинулся на пост губернатора Колымы

Врио губернатора Магаданской области, бывший мэр Нижнего Тагила Сергей Носов сегодня подал документы о выдвижении на пост главы региона.

Как сообщили в Магаданском облизбиркоме, кандидат от «Единой России» Сергей Носов предоставил документы в 16:05 по местному времени. Следом за ним сдала документы кандидат от КПРФ Валентина Дорошевич. Других кандидатов пока нет.

Сейчас Носову предстоит пройти муниципальный фильтр, для чего ему нужно собрать 48 подписей муниципальных депутатов.

Добавим, сегодня же стало известно, что «Справедливая Россия» не станет выдвигать на Колыме другого уральца – Дмитрия Ионина: он поведёт своих однопартийцев на выборы депутатов заксобрания Забайкальского края.

Магадан, Нижний Тагил, служба информации

Магадан, Нижний Тагил. Другие новости 25.06.18

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