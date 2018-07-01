Синоптики прогнозируют на июль жару и облачность

По данным синоптиков, на Урале начало июля будет жарким. Средняя температура днем на этой неделе будет от +30 до + 27. Со вторника обещают грозы.

Жара немного отступит в следующие выходные – они будут дождливыми, а воскресенье – даже холодным с дневной температурой +13. В понедельник жара начнет возвращаться, и ко вторым выходным июля дневная температура воздуха составит + 26…+27 градусов. При высоких температурах солнечных дней совсем без облачности прогнозируют только три, на следующей неделе пройдут грозы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 30.06.18

Экс-полицейского, въехавшего в толпу людей, все-таки отправили в СИЗО. / Взорванная телебашня Екатеринбурга появилась в популярной компьютерной игре Crossout. / Прощаемся с ЧМ, болеем за наших, знакомимся с новым полпредом – итоги недели (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»