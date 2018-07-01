Россия в четвертьфинале! Как болел Екатеринбург в самом нервном матче ЧМ-2018

Россия впервые в новейшей истории вышла в 1/8. И сразу – против Испании. Матч обещал быть непростым. Как менялись эмоции болельщиков от начала матча до пенальти – в репортаже РИА «Новый день».

За полчаса до начала на этот раз очереди у входа в фанзону были меньше, многие люди пришли заранее. Минут за 10 до начала запускать людей перестали, но уже в середине первого тайма самые стойкие смогли пройти за рамки.

Болельщики, часть из которых начала «разминку пивом» в трамваях, оккупировали фуд-корт. Инонстранных фанатов в городе почти не осталось, полицейских вроде бы меньше не стало, но большая часть сменила парадную форму на повседневную.

После традиционной «Катюши» и гимна начался матч. Если перед предыдущей игрой болельщики обсуждали возможный исход, то теперь просто общались.

Но на все призывы ведущего начиналось скандирование «Россия-Россия», «Вперед, Россия», и тд. Любители футбола первые минуты подбадривали сборную, но после автогола послышались весьма нецензурные слова в адрес команды.

За несколько минут до конца первого тайма наши заработали пенальти, фан-зона взорвалась.

«Если бы не автогол, мы бы вели», «Забили Испании – уже молодцы», «Два гола – оба наши, если б в те ворота», «Уже не в сухую», – обсуждала курящая толпа, растянувшаяся на 5 метров от официальной курилки. До начала второго тайма болельщики объясняла друг другу, что «шансы есть», «мы можем».

Весь второй тайм фан-зона скандировала «Россия-Россия», «Игорь – молодец», – когда Акинфеев спасал ворота и «вперёд» в те редкие моменты, когда мяч оказывался на половине поля испанцев.

Перед добавочным периодом болельщики обсуждали игру напряжённо – если до начала матча немногие искренне верили в победу, то теперь, кажется, в сборную начали верить.

Каждый раз когда в дополнительном периоде наши уводили мяч от ворот, фан-зона орала – кажется, болельщики как и футболисты ждали развязки в пенальти.

И не зря! Россия в четвертьфинале! Фанзона ликует, орет, танцует. «Россия – чемпион»!

По улицам ездят автомобили и гудят, слышатся выкрики счастливых болельщиков, обрывки гимна России, свист и улюлюкание.

Екатеринбург. Другие новости 01.07.18

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