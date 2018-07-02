Уральцы тратят в китайских интернет-магазинах по 670 рублей за раз

Уральцы тратят в китайских интернет-магазинах в среднем больше, чем жители других регионов России. Об этом говорится в исследовании «Яндекса». С помощью своих сервисов, к которым подключены больше 90 тысяч онлайн-площадок, включая AliExpress, JD.com, GearBest, Umka Mall, Joom, и так далее, аналитики компании выяснили, что средний чек уральца в китайском интернет-магазине составляет 670 рублей. В среднем по России этот показатель равен 625 рублям.

«За первые пять месяцев этого года на одного екатеринбуржца пришлось в среднем пять онлайн-покупок в Китае. Как правило, на китайских площадках заказывают одежду, обувь, аксессуары, косметику, бытовую технику, товары для дома и спорта», ‒ сказали в «Яндексе».

При этом отмечается, что изучены и причины выбора именно китайских интернет-магазинов. Во-первых, низкие цены. Эту причину среди основных назвали 76% опрошенных «Яндексом». Кроме того, более широкий ассортимент (33%) и возможность найти товары, которых нет в России (32%).

Екатеринбург, служба информации

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