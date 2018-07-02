Ураласбест рассчитался за Водоканал перед энергетиками: как копились миллионные долги

В Асбесте, уральском моногороде, под угрозой банкротства оказался местный Водоканал – из-за долгов заявление о несостоятельности подали энергетики, до этого добившиеся ареста счетов коммунального предприятия. Долг в 22 миллиона погасило градообразующее предприятие и учредитель Водоканала – ОАО «Ураласбест». Однако энергоснабжающая организация грозит уже в ближайшее время выставить новый иск – на 10 млн рублей. РИА «Новый День» разобралось, из-за чего образовалась многомиллионная задолженность и чем это может грозить местным жителям.

Как рассказали в пресс-службе ОАО «Ураласбест», урегулирование ситуации с банкротством АО «Водоканал» в досудебном порядке продиктовано двумя факторами. Во-первых, градообразующее предприятие в полном объеме исполняет взятые на себя социальные функции. «Процедура банкротства дочернего предприятия в конечном счете привела бы к реальной остановке работы системы водоснабжения города, а этого градообразующее предприятие допустить не имеет права», – отметили на «Ураласбесте». Вторая причина – арест счетов Водоканала и невозможность предприятию в установленный срок самостоятельно погасить долги.

Ситуацию с формированием задолженности корреспонденту РИА «Новый День» объяснила директор Водоканала Надежда Маслакова. По ее словам, Водоканал уже более года платил Энергосбыту в размере 100 % текущего потребления, но был долг с предыдущих лет. Водоканал не получает полностью деньги от управляющих компаний, а значит, и сам рассчитаться не может. «Мы ведем работу по снижению задолженности, общаемся с управляющими компаниями, взыскиваем задолженности в судах. У нас ежегодно в арбитраже более ста судебных заседаний. Мы уже «выходили» на банкротства управляющих компаний. В итоге составили графики платежей. Объяснили энергетикам, что после составления графиков погашения задолженностей с УК появится возможность не только платить в срок, но и сокращать разрыв. Но политика кредитора изменилась, они решили уменьшить долг, налагая санкции, угрозами банкротства», – рассказала Надежда Маслакова. При этом в Водоканале уверяют: обещания Энергосбыта предъявить к оплате очередные 10 миллионов беспочвенны, эти долги уже погашены. Об этом проинформированы, в том числе и органы прокуратуры. Водоканалу при этом должны 70 млн.

По словам Маслаковой, самая крупная УК в городе – ООО «Жилсервис» (новое наименование – УК города Асбеста). В картотеке арбитражного суда, передает корреспондент РИА «Новый День», есть дело Водоканала к «Жилсервису» (УК города Асбеста), в котором УК признает свою задолженность в 39,5 млн рублей. К концу этого года долг должен сократиться до 21 млн рублей. Директор этой управляющей компании Ольга Медведева подтвердила, что задолженность на самом деле есть. «Долги есть, потому что есть долги собственников. У нас огромнейшая задолженность. Но посмотрите, у нас начисления в месяц – 23 миллиона. А долги населения – 120 миллионов. Грубо говоря, это долг за 6 месяцев», – пояснила руководитель. Разрыв, конечно, более чем существенный, проблема с населением – с неоплатой коммуналки, с передачей неверных или не в срок показаний – известна. Тем не менее, график погашения долгов составлен.

В иске Водоканала к ООО «Коммунальник» – менее крупной компании суд признал задолженность в 1,7 миллиона рублей. Маслакова говорит, что с этими компаниями в судах о погашении долга договорились, и они уже начали «исправляться», платить в срок и рассчитываться по долгам.

Сложнее ситуация с МУП ПЖРТ. «У нас есть муниципальная УК, самая проблемная. Объем потребления данной УК не такой значительный, но задолженность составляет более 7 миллионов рублей, и она подтверждена в судебном порядке», – говорит Маслакова.

Директор МУП ПЖРТ Наталья Ярина отметила, что сейчас УК долги не копит, но есть долг за пять лет работы. И этот долг – невыплаченные деньги населения.

«Откуда берутся долги у управляющей компании, я комментировать не должна – это их сфера деятельности. Но я с ними общаюсь, я живу в Асбесте – да, наверное, часть от населения. С другой стороны, у нас есть УК «Домсервис» – у них нет долгов и они никогда не имели долгов, хотя собирают с точно такого же населения», – заявила директор асбестовского Водоканала.

Еще более проблемные для Водоканала долги в поселке Малышева. Там процедуру банкротства проходит местный ресурсник. На протяжении двух последних лет поселок потреблял воду, но не платил за нее – перед Водоканалом остался долг в 10 миллионов рублей. Маслакова этот долг назвала «невосполнимой потерей, брешью». А это практически половина от требований энергетиков, с которыми они подавали иск о банкротстве. По словам Маслаковой, если с энергетиками будет подписано соглашение о графике погашения долга, предприятие способно рассчитаться – тем более что с управляющими компаниями удалось найти общий язык. Судебные тяжбы по «банкротным заявлениям» на качество воды не повлияют, но грозят сорвать подготовку к зимнему периоду.

Екатеринбург, служба информации

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