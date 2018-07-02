Прокуратура нашла сотни нарушений в работе свердловских ЧОП

Прокуратура отчиталась о проверке свердловских ЧОПов. Выяснилось, что предприятия охранной сферы часто сами нарушают закон.

«Зачастую не проводилась специальная оценка условий труда, отсутствовали специалисты по охране труда, медицинские обследования работников в установленные сроки не проводились, граждане допускались к работе без обучения по охране труда», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Например, в Богдановиче сотрудник ЧОП «Факел» отработал за 17 дней 345 часов без выходных. В Екатеринбурге руководство ЧОП «Формула безопасности» не платило повышенную зарплату за ночные и праздничные смены. В Новоуральске работникам ЧОП «Легион-Монтаж» задерживали выплаты. В Нижнем Тагиле ЧОП «Фрегат-Т» в трудовые договоры включались пункты, например, об увольнении слишком долго болеющего сотрудника, а в Екатеринбурге ЧОП «СБ-Магистраль» трудовые договоры вовсе не заключало и зарплату работникам не выплачивало.

Добавим, что по итогам проверки было выявлено свыше 400 нарушений, в суд направлен 21 иск, внесено 83 представления, возбуждено 77 административных дел.

Екатеринбург, служба информации

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