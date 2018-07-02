Следователи возбудили дело из-за гибели тагильского подростка под поездом

Уральские следователи на транспорте возбудили уголовное дело из-за гибели подростка под поездом. Мальчик перебегал пути перед приближающимся грузовым составом.

ЧП случилось в субботу, 30 июня, вечером на перегоне Старатель – Монзино. Как уточнили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте, локомотивная бригада грузового поезда подавала 15-летнему парню громкий сигнал, машинист применил экстренное торможение, однако из-за близкого расстояния наезда избежать не удалось, подросток погиб на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека». На месте происшествия продолжают работать следователи назначена судебно-медицинская экспертиза.

Нижний Тагил, служба информации

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