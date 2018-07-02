В полпредстве образовалась очередь – Цуканов проводит первое совещание

Через несколько минут в Екатеринбурге начнется первое публичное мероприятие с новым полпредом по УрФО Николаем Цукановым. На совещание приглашены представители разных ветвей власти из всех регионов Большого Урала. Манкировать приглашением, по всей видимости, желающих нашлось немного, поэтому на входе в полпредство, у КПП, скопилось очередь.

«Никогда такого не было», – удивлялись приглашенные чиновники и силовики.

Добавим, что сегодня у всех присутствующих собрали телефоны. Исключение сделали для прессы, но журналистов попросили выключить их.

[В зале, помимо губернаторов, замечены глава ГУ МВД России по Свердловской области Михаила Бородина, глава управления ФССП России по региону Владимир Осьмак, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб.

На многих дамах – янтарные украшения. Напомним, новый полпред долгое время руководил Калининградской областью.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 02.07.18

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