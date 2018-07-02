В конце июля екатеринбуржцы увидят крупнейшее в XXI веке затмение Луны (СХЕМА)

В ночь с 27 на 28 июля екатеринбуржцы смогут наблюдать крайне редкое астрономическое событие – соединение Луны и Марса. Это приведет к самому продолжительному затмению спутника Земли в XXI веке. Луна настолько глубоко погрузится в тень Земли, что ее яркость будет в несколько раз меньше, чем у Марса. Оба небесных светила будут иметь красноватый оттенок. Ученые УрФУ рассказали, откуда лучше смотреть на парад планет.

«Событие видно невооруженным глазом на открытой местности, к примеру, в центре на Плотинке или у нас на Метеогорке, где лучше всего заметна южная сторона неба», – рассказал инженер учебной обсерватории Владилен Санакоев.

31 июля Марс окажется на наиболее близком расстоянии к Земле – это 57,6 млн км (примерно в 150 раз больше расстояния между Землей и Луной). Так как четвертая по удаленности от Солнца планета больше Луны, с использованием телескопа с увеличением от 75 крат можно увидеть Марс в таком же масштабе, как и спутник Земли. «Очень интересно изучать частоту таких одновременных событий, но пока расчет показывает, что в XXI веке такого события не повторится», – отметил Санакоев.

Астрономы также подтвердили, что в конце июля будет летний звездопад. Но рядовым наблюдателям заметить его будет практически невозможно – упадет 25 звезд в час, в городе можно будет наблюдать максимум одну из них.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 02.07.18

Вице-мэр Алексей Кожемяко сдал документы на пост главы Екатеринбурга. / Лексус и Вован отметили победу сборной России, позвонив в СБУ от имени Бабченко (АУДИО). / В конкурсе на должность главы Екатеринбурга примет участие журналист и велоактивист. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»