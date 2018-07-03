Болельщики в день выхода России в четвертьфинал поставили рекорд по загрузкам в сети

Россияне установили рекорд по передаче данных после победы России над Испанией – даже в Новогоднюю ночь нагрузка на операторов связи бывает меньше.

В компании «Мегафон» подсчитали, что четвертьфинал по мобильным показателям превысил результаты новогодней ночи на 20% и стал самым массовым и «качающим» событием страны за историю. Зрители закачали 4 650 Гб, что в несколько раз больше, чем в среднем бывало на других матчах мундиаля. Причем самое загруженное время в году – это первые 30 минут 1 января, однако объём трафика передачи данных при голе Дзюбы, в дополнительный период и на серии пенальти в некоторых регионах был выше на 40 %.

«Наша инфраструктура вчера выдержала нагрузки, превышающие показатели, характерные для национальных праздников и массовых гуляний. При этом 90% всего трафика на стадионе и в фан-зонах пришлось на 4G, что позволило без проблем пользоваться мобильным интернетом на максимальных скоростях даже в таких экстремальных условиях. В «Лужниках» при заполненных трибунах скорость в нашей сети достигала 280 Мбит/с. По сути, вчера «Мегафон» стал одной большой фан-зоной, которая на протяжении всей игры болела за наших футболистов, а потом еще на протяжении нескольких часов активно поздравляла с победой близких», – прокомментировал Валентин Полозенко, директор по развитию сети «Мегафона».

Абонентов «Мегафона» было в «Лужниках» более 40% из 78011 всех присутствовавших. В основном люди стримили и оставляли посты в соцсетях и мессенджерах. Лидерами среди соцсетей стали Instagram, Facebook и «Одноклассники», среди мессенджеров – WhatsApp, Badoo, Viber.

Екатеринбург, служба информации

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