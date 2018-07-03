Панамки, вода и никаких грудничков – врачи объяснили, что брать и не брать в фан-зону

В Екатеринбурге наступила недолгая передышка на дождь, однако, по прогнозу синоптиков, скоро выглянет солнце, и к выходным столбики термометров снова подберутся к отметке в +30 градусов, так что матч 1/4 финала Чемпионата мира по футболу – 2018 между Россией и Хорватией посетители фан-зоны будут снова смотреть в жару. Медики отмечают, что во время трансляции предыдущего матча много обращений к ним было по поводу тепловых ударов, обезвоживания и обмороков. Чтобы подобного не случалось, первый замначальника горздрава Екатеринбурга Татьяна Савинова дала несколько советов.

«Во-первых, не берите с собой маленьких детей. В фан-зоне много было колясок с грудничками. Но не надо этого делать. Если уж так хочется посмотреть футбол в фан-зоне, ну есть же бабушки, ‒ сказала она. ‒ К тому же, по всем прогнозам, в субботу будет жарко, поэтому обязательно должен быть головной убор. От тепловых ударов страдают, в основном, женщины, особенно молодые, случаи были от 14 до 25 лет. Плюс должна быть вода с собой обязательно, она продается на фан-зоне. Обезвоживание очень быстро в такую погоду происходит. Ну, и обязательно надо поесть перед тем, как идти на матч, ‒ почти все обмороки были голодными», ‒ рассказала она.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 03.07.18

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