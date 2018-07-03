На Урале будут судить организаторов финансовых пирамид, которым люди отдали 65 миллионов

В Екатеринбурге будут судить организаторов нескольких финансовых пирамид, которые вытянули из доверчивых граждан почти 64,9 млн рублей. Один из них успел обзавестись сотнями земельных участков в Челябинской области.

В суд передано дело жителей Екатеринбурга 1966 и 1971 годов рождения, их обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Как полагает следствие, гендиректор ООО «РФК» и его знакомый в октябре 2012 года создали первую финансовую пирамиду, она просуществовала до мая 2013. Мужчины обещали вкладчикам выплату более высоких процентов, чем другие финорганизации, а заодно уговаривали доверчивых людей отдать компании часть денег, взятых в кредит, обещая потом полностью расплатиться за эти кредиты перед банками. 64 человека лишились 34,9 млн рублей. Один из обвиняемых «дополнительно» похитил у 62 людей 21,1 млн рублей, используя реквизиты ООО «РФК».

Он же создал подконтрольное себе юридическое лицо КПКГ «Сбережения» и по уже отлаженной схеме, обещая высокие проценты, выманил у 18 человек 2,3 млн рублей. Компания работала в августе 2013 года – сентябре 2014-го. Его коллега по криминальному бизнесу практически в то же время (сентябрь 2013-го – июнь 2014-го) организовал ООО «Клуб успешных людей». Его добычей стали 6,6 млн рублей.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, у автора «Сбережения» нашли 748 земельных участков в Кунашакском районе Челябинской области, на них наложен арест. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, служба информации

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