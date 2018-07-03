Начинал «в гараже», а сейчас мне нужен цех: резидент технопарка Университетский рассказал про инновационное конструкторское бюро (ВИДЕО)

Инновационное конструкторское бюро, занимающееся автоматизацией производства, работает в Екатеринбурге. КБ «Постэкс» является резидентом технопарка «Университетский» и постепенно выходит в лидеры рынка.

Основатель бизнеса Иван Постников рассказал РИА «Новый День», что он несколько лет проработал в области продаж оборудования для пищевой промышленности и видел, насколько остро российские предприятия нуждаются в автоматизации. «Начинал с небольшого офиса в 9 квадратных метров. У меня были электролобзик, шуроповерт, компьютер и я просто конструировал на компьютере, и затем и сам собирал «в железе» то, что было нужно предприятиям, но никто другой в нашем регионе за это не брался», – отмечает собеседник агентства.

История успеха в «Университетском»

На сегодняшний день у «Постэкс» есть своя ниша – упаковка продуктов питания и все связанные с этим манипуляции, в том числе формирование коробов и укладка продукта в них – менее всего автоматизированный этап в пищевой промышленности на сегодня.

Штат компании – это 5 инженеров-конструкторов, которые, по сути, выполняют всю работу по проектированию и сборке автоматизированной линии. Здесь не существует готовых решений: под конкретную проблему и конкретное производство каждый раз приходится разрабатывать проект с нуля. Немаловажно и то, что 60 % составляющих будущей линии производят на российских предприятиях, причем преимущественно в Свердловской области. За рубежом закупается только то, чего в стране не производится либо стоимость этих составляющих существенно дешевле отечественных аналогов.

Готовую линию сотрудники «Постэкса» собирают у себя в цехе, проверяют правильность найденных технических решений и только после этого линию разбирают и вновь собирают уже на реальном производстве у заказчика. «Мы хорошо знаем производителей комплектующих – деталей, узлов, двигателей. У одних – хорошие моторы, у других – контроллеры. Что касается цен на наши разработки, мы учитываем запросы наших промышленников – окупаемость линий колеблется в пределах от трех месяцев до трех лет», – отмечает Постников.

Один из заказчиков компании – кондитерское предприятие «Сладиал» в Полевском. «Этап упаковки работает круглосуточно, в четыре смены. Раньше здесь работало 32 человека, сейчас – восемь. Работа монотонная, тяжелая. Эти линии автоматизируются в первую очередь, и мы искали решение. У кого-то из российских производителей для нас было дорого, а с зарубежными компаниями работать оказалось сложно из-за курса валют и расстояний. «Постэкс» предложили идеальное решение, оптимизированное под конкретные задачи нашего производства. Мы высвободили 24 человека и смогли открыть еще одну линию, – рассказал Павел Панкратов, исполнительный директор предприятия «Сладиал». – Но главное то, что предприятие «Постэкс» здесь, рядом, и любой вопрос можно решить в течение пары дней, а не ждать месяцами».

Отметим, что резидентом технопарка «Университетский» «Постэкс» стал год назад. Иван Постников отметил, что работа в технопарке стала настоящей находкой для компании – здесь помогают в решении многих вопросов, связанных с продвижением бизнеса и облегчением бюрократический нагрузки. «Мы как бизнес планируем и дальше развиваться в рамках технопарка. С приходом к управлению новой команды клиентоориентированность «Университетского» увеличилась. Нам нравится новый подход: с нами консультируются, уточняют, какие площади еще нужны, будем ли мы строить цеха и так далее. К тому же, на базе техопарка мы можем пользоваться довольно дорогостоящим оборудованием, для своего уже производства», – отметил Иван Постников.

Тезис о нацеленности на клиента и его потребности как главную идею технопарка подтверждает и первый заместитель директора «Университетского» Сергей Демаков. По его словам, политика по отношению к резидентам предусматривает максимальную помощь инноваторам. «Строятся новые корпуса для резидентов, в том числе с производственными цехами. В технопарке есть техническое оборудование, которое мы предоставляем нашим резидентам, мы уменьшаем затраты на логистику, помогаем решить юридические и бухгалтерские вопросы. Задача инноваторов-резидентов – придумывать. Соответственно, наша – во всем им помогать, чтобы они развивались дальше», – отметил г-н Демаков в беседе с РИА «Новый День».

Екатеринбург, Таисья Юсупова

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