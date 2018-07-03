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Вторник, 3 июля 2018, 13:05 мск

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132 будущих металлурга получили дипломы об образовании

132 выпускника корпоративной образовательной программы «Будущее Белой металлургии» в Свердловской области получили дипломы об окончании среднего профессионального образования. Часть ребят сразу начнут работать на Первруральском новотрубном заводе, часть получат высшее образование, часть пока отправятся в армию.

Как рассказали в пресс-службе Группы ЧТПЗ, реализующей образовательный проект «Будущее белой металлургии», семь студентов завершили обучение с отличием.

Самые успешные и перспективные ребята уже трудоустроены в ведущие цеха Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ). В их числе – победители V регионального чемпионата WorldSkills Russia, призеры III Национального чемпионата по методике WorldSkills и участники других турниров.

«За 7 лет реализации программы «Будущее Белой металлургии» в Свердловской области обучение окончили 677 выпускников, 70% из которых в настоящее время работают в Группе ЧТПЗ, – рассказал управляющий директор Первоуральского новотрубного завода Алексей Дронов. – Ребята выбирают именно нашу компанию, поскольку здесь созданы все условия для их профессионального развития. Обучаясь по дуальной модели образования, к окончанию 4 курса студенты осваивают 3-4 рабочих профессии и полностью адаптированы к металлургическому производству».

Почти половина – 65 выпускников программы «Будущее Белой металлургии» – в этом году будут призваны в армию. Лучшие из них пройдут обязательную срочную службу в подшефной воинской части Группы ЧТПЗ в екатеринбургском поселке Горный Щит, где кроме освоения военных специальностей будущие металлурги смогут продолжить изучение технических и гуманитарных дисциплин.

После окончания военной службы выпускники, трудоустроенные на ПНТЗ, смогут поступить на базовую кафедру УрФУ им. Б.Н. Ельцина «Технологии и оборудование трубного производства» и получить высшее образование без отрыва от производства. Вступительные экзамены включают оценку знаний по общеобразовательным дисциплинам – математике, физике и русскому языку. Для новотрубников-абитуриентов в Образовательном центре Группы ЧТПЗ организованы бесплатные курсы.

Екатеринбург, служба информации РИА Новый День

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