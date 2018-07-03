Полторы тонны яблок с екатеринбургского рынка смешали с землей

В Екатеринбурге уничтожили еще более полутора тонн яблок, на которые у продавца не нашлось документов. Все фрукты нашли на одном рынке. Об уничтожении яблок отчитались в Россельхознадзоре по Свердловской области. Сотрудники ведомства вместе с сотрудниками транспортной прокуратуры и таможенниками вышли в рейд по рынку в Екатеринбурге. Итогом стали 1698 кг свежих яблок, на которые у продавца не было документов. Фрукты изъяли из оборота и смешали с землей.

В середине мая управление Россельхознадзора отчиталось о самом крупном уничтожении санкционных продуктов с начала текущего года. На продуктовой базе нашли почти 4 тонны незаконных яблок. За последние 2,5 года органы Россельхознадзора уничтожили более 19 тысяч тонн санкционных продуктов. Этого хватило бы, чтобы обеспечить дневной рацион 46 млн 750 тысяч россиян, то есть трети страны. В пересчете на годовое потребление уничтоженных продуктов хватило бы на 128 тысяч россиян или более 42 тысяч семей из трех человек.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 03.07.18

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