Королеву и короля фестиваля рыжих в Нижнем Тагиле ищут по соцсетям

В Нижнем Тагиле 22 июля пройдет традиционный уже фестиваль рыжих. Мероприятие не получается особенно массовым, как, например, праздники в Ирландии, где «имбирный» цвет волос ‒ национальная черта. Поэтому организаторы призывают к участию не только собственно рыжеволосых людей, но и тех, у кого есть рыжие питомцы, кто предпочитает оранжевые оттенки в одежде, и так далее.

В программе этого фестиваля экскурсия для приезжих участников, парад по Тагильской лагуне, концерт группы «Братья Гримм» и почему-то выставка ретро-автомобилей. Также в этом году на фестивале собираются провести конкурс, в рамках которого выберут рыжего короля и рыжую королеву. Претендентов на корону организаторы ищут по соцсетям, приглашая к участию в личных сообщениях.

Екатеринбург, служба информации

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