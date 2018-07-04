На Уралмаше утром загорелся барак

Жителей Уралмаша сегодня утром напугал пожар в бараках. Очевидцы сообщали о скоплении пожарных машин, к месту ЧП ехала реанимация.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, загорелся один двухэтажный заброшенный дом на улице Кировоградской. Огонь распространился на 200 кв. метров. Сообщение о пожаре поступило в 9:18, за час огонь был ликвидирован. Пожар тушили 32 человека и 7 машин. В этом ЧП никто не пострадал.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 04.07.18

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