Высокогорский ГОК ограничивают в энергопотреблении за долги

4 июля 2018 года «ЭнергосбыТ Плюс» ограничил потребление электрической энергии ОАО «Высокогорский ГОК» (ВГОК) за долг в 166 млн рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе энергопоставщика, предприятием не оплачены счета за март, апрель, май и июнь текущего года. Ежемесячно для работы шахт, обогатительных фабрик предприятие расходует электроэнергию на 59 млн рублей. Кроме того, у должника остались неисполненные обязательства на сумму 118 млн рублей за ноябрь-декабрь 2016 года.

На сегодняшний день потребитель самостоятельно снизил энергопотребление до уровня технологической брони. Если должник не оплатит счета, то 9 июля энергетики понизят энергопотребление до уровня аварийной брони, а долги будут взысканы в судебном порядке.

Екатеринбург, Елена Васильева

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