«Гоголь», «Собибор», «Движение вверх» – на Урале российские фильмы выбились в топ

Уральцы стали чаще смотреть отечественные фильмы – такой вывод делают мобильные операторы на основе анализа своих приложений. В последние два месяца в «Мегафон.ТВ» чаще всего мелькали кадры из фильмов «Гоголь. Вий», «Движение вверх», «Лед», «Тренер» и «Собибор». Больше всего зрителей в онлайне по вечерам – самое просмотровое время – с 21 до 22 часа.

Тенденция роста популярности отечественного кино фиксируется по всей России. По данным Фонда кино, с начала года зрителями премьер стали 34,8 млн человек, что на 50% больше прошлого года. Эту тенденцию подтверждают и связисты: впервые в мобильном приложении «Мегафон.ТВ» верхние строчки рейтинга заняли не зарубежные блокбастеры, а российские киноленты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе компании «Мегафон» на Урале, в мае и июне чаще всего на экранах мобильных устройств и телевизоров, подключенных к «Мегафон.ТВ», мелькали кадры из мистического детектива «Гоголь.Вий», нашумевшей драмы «Движение вверх» и ярких премьер весны «Лед», «Тренер» и «Собибор». Во время просмотра этих и других фильмов за четыре недели зрители приложения вместе могли бы съесть 2,5 млн ведер попкорна.

Сериалы, фильмы и другие видео на мобильном телефоне уральцы чаще всего смотрят вечером – с 18:00 до 23:00. Пик активности приходится на время с 21:00 до 22:00.

Сейчас приложением «Мегафон.ТВ» пользуются свыше 370 тысяч жителей региона.

«У приложения «Мегафон. ТВ» масса достоинств – уникальное наполнение сериалами с самым быстрым обновлением серий, разнообразие видео, удобство просмотра в любом месте и в любое время, бесплатные фильмы, нетарифицируемый трафик и многое другое. Поэтому его полюбили уже свыше 370 000 жителей региона», – говорит директор по продажам на массовом рынке «Мегафона» на Урале Александр Малов.

При этом количество пользователей только растет. По словам директора бизнес-направления «Видео» АО «МегаЛабс» Андрея Кушнарева, с начала года прирост составил 85%.

«Пользователь сервиса ежемесячно смотрит порядка 7 полнометражных картин, общий объем трафика у него составляет 6,3 ГБ. Это в два раза выше среднего показателя интернет-трафика на одного уральского абонента», – отметил спикер.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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