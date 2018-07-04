В Каменске-Уральском в пожаре погибли два ребенка и их отчим (ФОТО)

Сегодня утром в Каменске-Уральском произошел пожар в пятиэтажном муниципальном общежитии на улице Гражданской. Во время тушения огня спасатели обнаружили тела троих погибших – мужчины и двоих детей, 9-летней девочки и 5-летнего мальчика.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о пожаре поступил в 8:05. Загорелась комната в квартире на четвертом этаже. Пожарные подразделения прибыли на место через четыре минуты, с огнем спасатели справились за 15 минут. Жильцы дома были эвакуированы, всего по лестничным маршам пожарные вывели на улицу около 100 человек. Нескольким детям понадобилась маска «Самоспасатель».

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области

При эвакуации пожарные нашли тела трех погибших. По данным прокуратуры Свердловской области, это члены одной семьи, мужчина приходился детям отчимом. Семья считалась благополучной, девочка посещала школу, мальчик – детский сад, но в июне их соседи жаловались в комиссию по делам несовершеннолетних на сильное захламление квартиры. Предварительно известно, что сегодня мать детей в 7:30 ушла на работу. Предположительно очаг пожара находился там, где спал мужчина.

Сейчас пожарные дознаватели устанавливают причину возгорания. По предварительной версии, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.

Обстоятельства трагедии расследуются в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Фото СУ СКР по Свердловской области

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР региона, в Каменск-Уральский выехала усиленная следственная группа в составе следователей и криминалистов. Также на месте работает пожарная лаборатория МЧС и полицейские. Сейчас следователи допрашивают свидетелей, назначен комплекс необходимых экспертиз. Кроме того, будут выяснены условия, в которых воспитывались малолетние дети, погибшие в пожаре.

Каменск-Уральский, служба информации РИА «Новый День»

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