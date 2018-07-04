Свердловские чиновники закроются от людей турникетами за 24 миллиона

Правительство Свердловской области закупает пропускные системы. Вход в здание заксо, в «белый дом» и приемную президента будет по карточкам с фото и временем посещения.

На сайте госзакупок размещен заказ на поставку систем контроля и управления доступом (СКУД) в трех зданиях: это правительство, заксобрание и приемная президента в УрФО на набережной Рабочей Молодежи. Согласно ТЗ, на входе должны появиться турникеты с рамками, пройти через которые можно будет по карточкам, при этом у охранника будет отображаться фото владельца. Система будет фиксировать время, когда чиновник или депутат пришел на работу, СКУД будут защищены от двойного прохода (то есть запустить заодно друга не выйдет). Посты будут оборудованы системами видеонаблюдения, работать в режимах день/ночь и уметь реагировать на движение, при тревоге – отправлять снимки на карту памяти и электронную почту. Сотрудников для пропуска в здания будут разделять в зависимости от уровня доступа.

Всего на три здания будет установлено пять таких комплексов. Общая максимальная стоимость контракта – 24 миллиона рублей. Заявки принимаются до 23 июля, аукцион пройдет 30 июля.

Сейчас в правительство и заксо сотрудники попадают по служебным удостоверениям, всем остальным необходимо выписывать пропуск. Рамки металлодетектора на входах установлены, а турникетов нет, их роль выполняют охранники, рассматривающие пропуска.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 04.07.18

Избитый спикер думы Малышева до сих пор находится в больнице. / В Каменске-Уральском в пожаре погибли два ребенка и их отчим (ФОТО). / «Гоголь», «Собибор», «Движение вверх» – на Урале российские фильмы выбились в топ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»