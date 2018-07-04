В екатеринбургской больнице на маленькую девочку упала регистрационная стойка – ребенок госпитализирован

Следователи Екатеринбурга выясняют обстоятельства травмирования маленькой девочки в одной из детских больниц города. Инцидент случился 2 июля. На ребенка рухнула регистрационная стойка, в это время в медучреждении проходил ремонт. Девочку пришлось срочно госпитализировать.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР региона, по данному факту проводится доследственная проверка. Для определения степени тяжести вреда здоровью пострадавшего ребенка назначена экспертиза. Следователи проводят опросы сотрудников больницы и очевидцев.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 04.07.18

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