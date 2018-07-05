Екатеринбуржец выплатил 1,3 миллиона рублей алиментов, чтобы переехать в Израиль

Житель Екатеринбурга срочно погасил огромный долг по алиментам, чтобы переехать на постоянное место жительство в Израиль. Получив предупреждение от приставов об ограничении выезда из страны, мужчина за один день выплатил более 1,3 миллиона рублей на содержание своего несовершеннолетнего ребенка.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, никакие другие принудительные меры на должника не действовали. Мужчина не был официально трудоустроен, не состоял на учете центра занятости, не имел в собственности имущества и скрывал доходы. Достучаться до него удалось, когда пристав-исполнитель узнал, что должник хочет получить израильское гражданство. Сотрудник связался с мужчиной и предупредил, что тому временного ограничен выезд за пределы страны. Кроме того, внушительные долг по алиментам может стать препятствием для получения иностранного паспорта. На следующий день екатеринбуржец выплатил всю сумму долга и предоставил квитанцию об оплате приставам.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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