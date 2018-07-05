Инспекция ремонта улиц на ЖБИ – что не показали замглавы по благоустройству (ФОТО)

Микрорайон ЖБИ в этом году дождался ремонта на своих главных улицах. На улице Высоцкого близ моста обновили покрытие еще до мундиаля, на Новгородцевой ремонт в самом разгаре. Региональное ДРСУ сегодня отчитывалось перед замглавы администрации города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгением Архиповым. В обзоре РИА «Новый День» – то, что чиновник наказал исправить, и проблемы, которые Архипову не показали.

Ремонт на улице Новгородцевой будет идти в три этапа, сейчас дорожники занимаются участком от дома № 7 до улицы Высоцкого: срезано и укладывается дорожное полотно, перекладываются поребрики, заменяется тротуары. Замглавы администрации смотрел участок у начала ремонта.

Первое нарекание, которые высказал Архипов – то, как ремонтируют тротуары. Во-первых, если автомобильную дорогу меняют частями, чтобы водители могли объехать технику, то для пешеходов места не осталось, тротуар раскурочили полностью, на противоположной стороне тротуаров нет. На подготовленных под укладку асфальта участках Архипов несколько раз указывал дорожникам на слишком крупные булыжники. Один из них он даже отковырял и выпнул начищенным ботинком из щебня на дорогу.

Другая проблема, которую должны исправить, относится к безопасности дорог. Для автобусов, у которых тут конечная, не предусмотрены зоны отстоя или карманы. Общественный транспорт здесь просто стоит в ожидании времени движения, оставляя всего одну полосу, по которой водители по очереди едут в обоих направлениях. «15 метров от посадочной площадки надо отступить, поставьте знаки», – распорядился Архипов. Если так и сделают, то пешеходам из автобусов выходить будет безопаснее, но для автомобилистов ничего не изменится, двухполосная дорога так и останется фактически дорогой в одну полосу. Также после ремонта должны поставить пешеходный переход (которого до ремонта не было) и нанести разметку.

После осмотра этого участка ревизоры и отчитывающиеся уехали, дальше они не пошли – а зря. Как оказалось, ремонт по улице Новгородцевой идет с дефектами. Рабочие не заботятся о технике безопасности и распиливают блоки без пылезащиты и ограждений, микрорайон вынужден этим дышать. Установка поребриков вызывает очень большие вопросы – на половине участка их ставят с зазорами, под уклоном. Далее блоки будут давить друг на друга и разрушаться.

Впрочем, как оказалось, с середины участка ремонта рабочие начали заново устанавливать б/у материалы. Может, новых поребриков не хватило. Может, посчитали, что и старые еще пригодятся – хотя они уже разрушенные, со сколами.

С ливневками у рабочих тоже получается не очень. Устанавливая решетку, дорожники засыпали щебнем ливневку, прочистят ли ее хотя бы после окончания ремонта, не ясно. Одну из решеток уложили практически в яму, перепад высоты до уровня дороги очень большой, очевидно, ее будут объезжать по встречке. Зато другую решетку подняли над уровнем асфальта – с одной стороны, автомобилистам она не мешает, так как находится в кармане, с другой – она бесполезна на 100 %, вода туда не попадет.

Еще один участок, который во время объезда осматривать не стали – это улица Высоцкого до въезда на путепровод. Ремонт дороги здесь прошел незадолго до мундиаля, а проблемы уже есть. Вдоль дорожного полотна видны стыки, автомобилисты беспокоятся, что в эти участки будет попадать вода и весной дорога разрушится. Представитель ДРСУ заявил, что это не их зона ответственности, спрашивать надо с главного по благоустройству в Кировском районе. Заместитель главы администрации района по вопросам благоустройства Алексей Лаппо после некоторых раздумий сказал, что на участке еще не закончены полностью работы (хотя техники нет уже около месяца). Стыки обработают.

Близ этого же участка сейчас делают тротуары и газоны. Землю рабочие просто высыпали, в том числе и на тротуар. А в тех местах, где рабочие устраивали перерывы на отдых, образовалась мини-свалка.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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