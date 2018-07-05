Свердловчане стали чаще страдать от одиночества и запутанных любовных отношений

Свердловская служба телефона доверия подвела итоги работы в первом полугодии 2018 года. Специалисты отметили небольшой рост числа обратившихся за психологической помощью – на 1,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом людей стала чаще волновать тема партнерских и семейных отношений, а личные переживания сводятся к острому чувству одиночества.

По словам психологов, тяжелые эмоциональные состояния, связанные с проблемами в семье и на работе, с крайней неуверенностью в себе, особенно остро звучат в суицидально окрашенных обращениях. Люди сталкиваются с повышенными требованиями, с отсутствием поддержки со стороны близких, финансовыми трудностями, что вызывает у них чувство безысходности, глубокого отчаяния, бессилия и мысли о жизненном тупике. Абоненты с высшим образованием, проживающие в крупных городах, относительно легче справляются с психологическим кризисом. А вот жители небольших поселений застревают в негативных переживаниях. У них отмечается повышенная критичность к себе и другим и неверие в улучшение ситуации.

«В этом году в числе разных тем чаще всего люди хотели обсудить сложные и очень запутанные любовные или семейные отношения, – рассказала руководитель службы телефона доверия, медицинский психолог Елена Прохорова. – Если раньше мы чаще консультировали тех, кто сначала расставался с партнером, проживал тяжелый период горевания, а затем планировал и вступал в новые отношения, то сейчас картина иная: люди все больше создают «треугольники» или «многоугольники» и лишь затем расходятся со своим партнером».

По мнению психологов службы, такая тенденция связана с растущим страхом одиночества на фоне зачастую активного общения в интернете. Подтверждением этому служит нарастающее число ночных звонков абонентов с жалобами на острые панические состояния. Специалисты отмечают, что паника и страх за свое здоровье и жизнь – это острая реакция психики на испытываемое длительное время чувство одиночества, отсутствие теплых, доверительных отношений с близкими людьми.

Обращения на тему различных зависимостей остались на прежнем уровне, таких звонков около 4%. «В большей степени звонки были от родственников зависимых игроманией, алкоголизмом, наркоманией. Другие обращения были от страдающих любовной, пищевой зависимостями», –

сообщили в службе телефона доверия.

Каждый десятый звонок психологам носил информационный характер. Людей интересовало, куда они могут обратиться за врачебной, психотерапевтической, социальной помощью в Свердловской области.

Телефон доверия работает без праздников и выходных в круглосуточном режиме. Все звонки, в том числе междугородние, бесплатные. Служба психологической помощи в областном минздраве работает по телефону: +8-800-300-11-00, линия для детей и подростков: +8-800-300-83-83.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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