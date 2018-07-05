В центре Екатеринбурга появится маяк

В Екатеринбурге в субботу вечером отметят День Исети. Об этом сообщается в социальных сетях. «Река Исеть дала жизнь Екатеринбургу – настало время Екатеринбургу вернуть жизнь реке», ‒ таков слоган мероприятия.

В 17:00 в саду Нурова пройдут поэтические чтения, а спустя полтора часа там же начнется концерт. Еще через час архитектор Марина Сахарова проведет экскурсию по берегам реки. В 21:30 начнется парад лодок на Городском пруду. Одновременно с этим начнется и «светопредставление» ‒ на старой водонапорной башне установят мощный прожектор, превратив ее в маяк. Но только на один час.

Екатеринбург, служба информации

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