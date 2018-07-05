В Екатеринбурге отремонтируют дороги у полпредства

Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который отремонтирует дороги у здания полпредства и улицу в микрорайоне Пионерском. Сумма ремонтов – около 52 миллионов рублей.

Аукцион на ремонты дорог был опубликован сегодня на сайте госзакупок. До 25 декабря подрядчик должен будет привести в порядок три участка дорог: улицу Данилы Зверева от Блюхера до Волховской, улицу Добролюбова и улицу Радищева на участке от Добролюбова до 8 Марта.

На улице Данилы Зверева рабочие поменяют покрытие дороги, газон и бордюры. На Добролюбова и Радищева необходимо помимо этого переложить плитку на тротуарах. Самый дорогой участок среди них – это дорога в Пионерском, впрочем, она же самая длинная. На ее ремонт уйдет 42 миллиона. Добролюбова починят за 4,7 млн, Радищева за 5,2 млн. Информации о перекрытиях дорог в документации нет.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.07.18

В центре Екатеринбурга появится маяк. / Мечте губернатора о «Тур де Шарташ» помешают заборы богачей (ФОТО). / Будет битва: на конкурсные выборы главы Екатеринбурга заявился вице-губернатор Александр Высокинский. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»