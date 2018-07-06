В центре Екатеринбурга горшками перегородили тротуар (ФОТО)

Пешеходы, чей путь проходит через улицу 8 Марта на отрезке между Радищева и Куйбышева, сегодня утром столкнулись с неожиданным препятствием. На тротуаре по четной стороне улицы появились длинные каменные горшки для цветов.

Благоустроители поставили их таким образом, что все пространство для пешеходов оказалось перегорожено, поэтому людям приходится или перепрыгивать через горшки, или выходить на проезжую часть, чтобы обойти препятствие.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 06.07.18

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