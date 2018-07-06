За неисправный двигатель в «Весте» жительница Екатеринбурга отсудила больше миллиона

Официальный дилер «Лады» заплатит жительнице Екатеринбурга более 1,2 млн рублей за машину, которая начала «сыпаться» с момента покупки. Сумма получилась почти в два раза больше стоимости автомобиля: продавец вернет деньги за машину, заплатит по кредиту автомобилистки, компенсирует расход бензина и все ее судебные расходы.

Жительница Екатеринбурга Светлана купила в прошлом году в ООО «Урал БЭСТ-Инвест» автомобиль «Лада GFL 120» («Веста») 2017 года изготовления, за который заплатила 698 900 рублей. Плюс она установила допоборудование за 10 440 рублей. Чтобы рассчитаться, она заняла деньги в «БыстроБанке». Гарантия на автомобиль – 36 месяцев. Однако самого момента приобретения отечественного авто его владелица заметила ряд недостатков: медленное переключение передач, наличие плавающих оборотов двигателя, неровность его работы, а также неисправность системы кондиционирования.

Так как нормально пользоваться машиной с такими неисправностями не получалось, в мае 2017 года женщина написала продавцу претензию, тот провел диагностику, заменил свечи и датчик. Но проблемы вылезли вновь. Женщина потребовала расторгнуть договор – дилер деньги возвращать не стал. Автомобилистка снова подала претензию, вписав туда уже все свои расходы – истец проигнорировал их.

Тогда жительница Екатеринбурга пошла в суд и в список своих требований включила вообще все расходы: стоимость автомобиля, неустойку в 2 миллиона, КАСКО на 68 тысяч, проценты за пользование кредитом в размере 105 375 рублей, расходы на бензин (более 2 тысяч), оплату услуг представителя (10 тысяч), почтовые расходы (308 рублей) и расходы по копированию документов (860 рублей), расходы на экспертизу (более 40 тысяч), эвакуатор (более 9,5 тысяч), компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч. Всего сумма набралась на 3 миллиона 82 тысячи.

В Октябрьском районном суде иск не удовлетворили, сославшись на то, что женщина не предъявила автомобиль продавцу для проверки до подачи иска. Женщина обратилась в облсуд. Как сообщили сегодня в пресс-службе этой инстанции, по делу приняли новое решение. Требование женщины удовлетворили частично, женщина получит 1 219 120 рублей. Также суд обязал Светлану передать автомобиль «Лада GFL 120» продавцу.

Екатеринбург, служба информации

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