На Урале пенсионер покончил с собой в день рождения

В Нижнем Тагиле пожилой мужчина покончил жизнь самоубийством в день своего рождения. О трагедии рассказали в паблике «Инцидент Нижний Тагил». Подписчик страницы сообщил, что пенсионера из Дзержинского района города никто не поздравил, даже родственники. Однако сам он связался со своим братом и рассказал о намерении уйти из жизни. Ему исполнилось 69 лет.

«В день рождения ни кто из самых близких родственников его не поздравили, так как были в обиде на деда. Не найдя выход из этой ситуаций, пенсионер [описание способа самоубийства] и скончался на месте», – написал автор сообщения (стиль изложения сохранен, – прим. ред.).

Сообщается также, что несколько лет назад после болезни скончалась супруга пожилого мужчины, а с дочерью и внучкой отношения он не поддерживал.

Екатеринбург, служба информации

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