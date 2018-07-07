В самолете, летевшем в Екатеринбург, родился ребенок

На борту «Уральских авиалиний» сегодня прямо во время полета женщина родила ребенка. Все прошло успешно, роды приняли бортпроводники.

Самолет рейсом из киргизского города Ош до Екатеринбурга поднялся в воздух, когда одна из пассажирок пожаловалась на боли в спине и животе. Старший бортпроводник-инструктор Татьяна Булаева подошла к женщине и выяснилось, что пассажирка рожает, у нее начались схватки и отошли воды.

«Бригада бортпроводников быстро отреагировала и приняла роды прямо в воздухе. Через 15 минут на свет появился мальчик. Роды прошли успешно. Новорождённый и мама чувствовали себя хорошо», – рассказали в пресс-службе компании. Экипаж судна принял решение вернуться в аэропорт города Ош, на земле уже знали, что потребуется помощь медиков. Маму и новорожденного встретила скорая помощь, которая доставила их в роддом.

Екатеринбург, служба информации

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