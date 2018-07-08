МЧС снова предупреждает уральцев о надвигающемся шторме

На Средний Урал надвигается непогода. В МЧС предупреждают о возможном шторме, по данным синоптиков, начало недели будет дождливым.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, в ближайшие дни в Свердловской области ожидается шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более, грозы, град и сильный дождь. Спасатели просят повременить с турпоходами, ограничить работы на свежем воздухе и на высоте, закрыть в квартирах окна и форточки, не парковаться около деревьев, во время грозы не пользоваться электроприборами и мобильными телефонами. Чтобы не пострадать от грозы на улице, не стоит прятаться под деревьями – риск не только в ударе молнии, сильный ветер может поломать ветки.

По прогнозам уральской гидрометеослужбы, сегодня и в начале недели по всей области возможны дожди, грозы. Осадки прогнозируются и в Екатеринбурге. Сегодня будет максимум до 24 тепла, в понедельник и вторник, несмотря на облачность и грозы, температура поднимется до 27-28 градусов.

Екатеринбург, служба информации

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