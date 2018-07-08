Пассажир рейса в Екатеринбург устроил дебош на борту

Пассажир рейса Москва – Екатеринбург устроил дебош на борту. Мужчину в аэропорту встретили полицейские.

Инцидент произошел на борту «Уральских авиалиний» сегодня. Один из пассажиров во время полета выпивал, нецензурно выражался, не реагировал на замечания стюардесс. По счастью, до драки дело не дошло. Как уточнили в пресс-службе авиакомпании, в Кольцово, аэропорту прибытия, дебошира уже ждали полицейские. В пресс-службе УТ МВД по Свердловской области обещали уточнить обстоятельства позднее.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 08.07.18

Куйвашев пообещал, что «Иннопром-2019» пройдет в новом конгресс-холле. / МЧС снова предупреждает уральцев о надвигающемся шторме. / «Это уже победа»: как Екатеринбург болел за сборную Россию в последнем для нас матче ЧМ-2018 (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»