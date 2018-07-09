Ночью под Первоуральском неизвестный водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

УГИБДД по Свердловской области ищет водителя, который сегодня ночью насмерть сбил пешехода, скрывшись с места происшествия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления, трагедия произошла около 01:40 на 28 км автодороги Первоуральск – Шаля. Неизвестный автомобилист сбил мужчину 1991 года рождения и скрылся, не оказав ему помощи. Молодой человек скончался на месте аварии. В полиции установили, что он шел по проезжей части, без световозвращающих элементов на одежде.

Инспекторы ГИБДД ведут поиски водителя и призывают его добровольно явиться в полицию. Госавтоинспекция Первоуральска просит всех, кто видел данное ДТП и располагает любыми данными, обратиться по телефонам: 8 (343) 269-77-00 (дежурная часть управления ГИБДД по Свердловской области), либо по телефону: 8-950-54-56-524 (инспектор по розыску), конфиденциальность гарантируется.

Первоуральск, служба информации

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