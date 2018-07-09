На тагильской трассе разбились в хлам продуктовые фуры: «Сосиски, пельмени, помидоры!!! Слава Богу, все живы» (ФОТО)

Масштабная большегрузно-продуктовая авария произошла сегодня на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил. На дороге столкнулись две фуры с продуктами, перекрыв практически весь путепровод между двумя крупнейшими свердловскими городами.

По информации очевидцев (фотографии прилагаются), в результате аварии трасса была забита «сосисками, пельменями, помидорами». Как сообщили агентству в региональном управлении ГИБДД, в ДТП, к счастью, никто не пострадал.

Движение между Екатеринбургом и Нижним Тагилом на данный момент восстановлено.

Екатеринбург, служба информации

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