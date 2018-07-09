За попытку дать взятку в 20 тысяч рублей уральский коммерсант заплатит штраф в 600 тысяч

В Каменске-Уральском индивидуальный предприниматель признан виновным в покушении на дачу взятки сотруднику полиции, сообщают в свердловском СУ СКР.

По данным пресс-службы ведомства, собранные следственным отделом по городу Каменск-Уральскому СК России по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора индивидуальному предпринимателю, 1973 года рождения. Коммерсант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ст.291 УК РФ «Покушение на дачу взятки».

Следствием и судом установлено, что 16 мая этого года предприниматель перевозил древесину, а именно сосну, на которую у него не было документов. Когда же это обнаружили сотрудники полиции, коммерсант решил уйти от ответственности, предложив стражам правопорядка деньги. Он положил 20 тысяч рублей в полицейский автомобиль, однако правоохранители мзду не приняли, сообщив о попытке подкупа в дежурную часть.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба информации

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