В Серове от хозяев сбежала дикая и жутко дорогая кошка (ФОТО)

В Серове потерялся котенок сервала, редкий и дорогой представитель кошачьих. Хозяева просят помощи в розыске питомца – кот, хоть и относится к диким животным, но был ручным, боится улицы. Жительница Серова Инна просит горожан помочь разыскать питомца.

Как рассказала женщина корреспонденту РИА «Новый День», ее питомица по кличке Лаки накануне выпрыгнула из машины и потерялась. Сервал – кошечка, ей всего год, она ручная, нападать на незнакомых не должна, но на улице животное оказалось впервые, у нее может быть стресс. «Вчера написал мальчик, сказал, что видел похожую около ТЦ «Небо». Она еще котенок, по размерам чуть больше обычной кошки. Надеюсь, найдем», – поделилась жительница Серова.

За поимку сервала хозяева обещают награду в 20 тысяч рублей, с хозяйкой можно связаться по телефону 89293619094. Добавим, на «Авито» можно найти объявления о продаже сервалов в нескольких регионах страны, котята стоят 350-500 тысяч рублей.

Википедия сообщает, что сервал или кустарниковая кошка – хищное млекопитающее семейства кошачьих. Длина его тела 90-135 см, высота в плечах до 40-65 см; весит сервал 8-18 кг. Сервал обладает самыми высокими лапами и большими ушами (относительно размеров тела) среди кошачьих. Голова у него миниатюрная; хвост относительно короткий – 30-45 см. По ряду морфологических особенностей сервал считается близким сородичем рысей и каракала, хотя окраской он больше всего напоминает гепарда – тёмные пятна и полосы на желтовато-сером фоне.

Серов, 09

Серов. Другие новости 09.07.18

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