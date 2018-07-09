На Эльмаше к осени заменят ветхие трубы, энергетики проводят реконструкцию тепломагистрали (ВИДЕО)

На Эльмаше специалисты ЕТК меняют ветхие трубы, этот участок на улице Стачек они называют одним из проблемных. За последние три года аварийно-восстановительные бригады устранили здесь 12 повреждений. Ремонт проводится без ограничения горячего водоснабжения: вода потребителям подается по временному, специально смонтированному трубопроводу.

Масштабная замена труб

О реконструкции тепломагистрали протяженностью более 1 километра на улице Стачек корреспонденту РИА «Новый День» рассказал руководитель направления управления обеспечения техсостояния Константин Чикарев. По его словам, участок трубопровода диаметром 700 мм нуждался в замене – трубам 30 лет, часто происходили аварии, особенно в последние три года, как из-за ветхости труб, так и из-за подтопления их при повреждении коммуникаций других собственников. «На этом участке запитаны близлежащие дома, это одна из основных магистралей, расположенных на Эльмаше, от которой запитан практически весь микрорайон», – отметил специалист ЕТК. При этом сейчас у жителей домов на улице Стачек есть горячая вода – чтобы не оставлять людей без воды на лето, специалисты провели временный трубопровод.

Гарантийный срок работы новых труб – 30 лет, то есть в ближайшие десятилетия у жителей Эльмаша проблем с горячей водой не будет. Новый трубопровод защищен пенополиуретановой оболочкой с системой оперативного дистанционного контроля – специалисты смогут следить за подтоплениями, утечками и вовремя реагировать. Работы по переукладке участка магистрали ЕТК завершит к концу сентября, благоустройство восстановят в октябре.

Всего этим летом специалисты ЕТК планируют отремонтировать более 64,5 километров теплосетей в Екатеринбурге. Техперевооружение проводится по программе «Re: Конструкция 2018». Плановые затраты на ремонтную кампанию 2018 года составят около 2,6 млрд рублей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.07.18

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