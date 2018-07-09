В Екатеринбурге задержали кулинара-дилера, который пек кексики с марихуаной

В Екатеринбурге силовики задержали 23-летнего молодого человека по имени Ринат. Интерес у представителей управления по борьбе с наркобизнесом вызвал кулинарный талант екатеринбуржца. Об этом рассказал глава фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков. По его словам, в однушке, где живет Ринат со своей девушкой и кошкой, он выращивал марихуану в гигантской палатке. Однако в чистом виде наркотик молодой человек не продавал. Он пек конопляное печенье и кексы.

«Ринат, как и мы, был удивлен своим кулинарным талантом, говорит, что когда впервые испек печенье и поставил остужать, кто-то из соседей подтянул аж пять штук. Для того чтобы потерять себя, достаточно всего двух, заметил задержанный», ‒ сообщил Тимофей Жуков.

По его словам, «волшебные» кондитерские изделия Ринат сбывал через интернет-магазин. Так на него и вышли наркоборцы. Помимо кексов и печенья в квартире задержанного при обыске были найдены также экстази. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228 УК РФ.

Екатеринбург, служба информации

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