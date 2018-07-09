У правительства Свердловской области упал сайт

Официальный сайт правительства Свердловской области не работает. Страница перестала открываться некоторое время назад. Вместо этого выдается ошибка, свидетельствующая о проблемах с базами данных.

В департаменте информполитики Свердловской области пояснили, что специалисты уже знают о проблеме и занимаются ее решением в настоящее время. В ближайшее время сайт обещают «поднять».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.07.18

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