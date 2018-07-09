Синоптики продлили штормовое предупреждение в Свердловской области

Свердловские синоптики прогнозируют ухудшение погоды. После воскресного ливня наступила передышка ‒ днем в понедельник было сухо и тепло, однако уже во вторник ветер может усилиться, его порывы будут достигать 25 м/с. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, возможны град и сильный дождь.

«Предупреждение об опасных метеоявлениях направлено в органы власти, местного самоуправления, руководителям объектов жизнеобеспечения и экономики для принятия превентивных мер по минимизации последствий непогоды», ‒ сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Напомним, что штормовое предупреждение было объявлено 8 июля.

Екатеринбург, служба информации

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