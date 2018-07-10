Заключенные уральской колонии приютили и обогрели блудного попугая (ФОТО)

Счастливо закончилась история побега из родного дома попугаихи Глаши, хотя в ходе путешествия ей довелось посетить места не столь отдаленные.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, недавно на режимную территорию невьянской ИК-46 прилетел волнистый попугайчик. Осужденные отряда приютили пернатого, смастерили для него клетку, напоили и накормили, сообщив об экзотической птице сотрудникам воспитательного отдела. Сотрудники колонии подали объявление в газету «Звезда», где подробно указали приметы попугайчика: бирюзовая грудка, желтая голова с черными пятнами, серые крылья с характерными волнами.

Вчера на объявление откликнулась жительница Невьянска Валентина Михайловна, подробно описав приметы и имя питомца. Женщина поблагодарила руководство колонии и осужденных. Она рассказала, что попугай – девочка по имени Глаша. Ранее из дома хозяйки улетел другой попугай, который так и не вернулся. Сегодня сотрудники колонии торжественно вручили пропавшего попугайчика хозяйке.

Невьянск, служба информации

Невьянск. Другие новости 10.07.18

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