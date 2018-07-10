Мошенник-посредник обокрал жителей Лесного, присвоив 2 миллиона за бытовую технику

В городе Лесном вынесен приговор местному жителю Евгению Карасю, признанному виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, с января по апрель 2017 года Карась, действуя по доверенности от имени третьего лица – индивидуального предпринимателя, заключил с жителями Лесного 7 договоров на поставку кухонной мебели и бытовой техники. Получив от покупателей более двух миллионов рублей, он не отдал деньги партнеру, а забрал их себе. Покупатели в итоге купленной техники и мебели так и не дождались.

Суд приговорил мошенника к 3,5 годам колонии общего режима. Также суд удовлетворил исковые требования, заявленные потерпевшими.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Лесной, служба информации

Лесной. Другие новости 10.07.18

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