В Нижнесергинском районе больше месяца не могут найти пропавшую женщину

В Нижнесергинском районе разыскивают без вести пропавшую 30-летнюю жительницу поселка Бисерть Анну Ильясову.

Как сообщили РИА «Новый День» в СКР по Свердловской области, утром 7 июня женщина отвела своего ребёнка в детский сад, после чего должна была пойти на работу. Однако на работе она не появилась, и с этого момента её местонахождение остаётся неизвестным.

Приметы Анны Ильясовой: рост примерно 160 см; волосы тёмно-русые прямые, забраны в «хвост»; телосложение худощавое; глаза карие. Была одета в синюю болоньевую куртку с капюшоном, на передней части куртки сверху вставки в виде двух вертикальных полос чёрного цвета; синие джинсы; светлую вязаную кофту; тёмные кроссовки. В ушах – небольшие золотые серьги в виде ромба с розовым камешком. При себе имела пакет красного цвета с изображением роз с пластиковыми ручками, телефон «Нокиа», чёрные наушники к телефону, неисправный телефон «Самсунг» серебристого цвета, кошелёк чёрного цвета, паспорт гражданина РФ, банковскую карту Сбербанка с изображением птиц. Следствие обращается ко всем, кому что-либо известно о возможном местонахождении Анны Ильясовой или об обстоятельствах её исчезновения позвонить по телефонам территориального следственного отдела СКР в городе Нижние Серги: 8(34398)6-24-54, 8(34398)2-21-16, либо по телефонам МО МВД России «Нижнесергинский»: дежурная часть – 8(34398)6-12-02, 8(34398)2-12-54, уголовный розыск – 8(34398)6-21-73, 8(34398)2-11-71, либо по линии 02. Конфиденциальность гарантируется.

Бисерть, служба информации

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